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Новости 15:26

Более 700 пациентов с коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге

фото ЗакС политика Более 700 пациентов с коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге

За прошедшие сутки в ковидные стационары Петербурга поступили 737 человек, сообщает городской оперштаб по борьбе с коронавирусом. Федеральный оперштаб говорит о 763 госпитализированных в городе.

Всего в "красных зонах" Петербурга развернуто 9 699 коек для лечения пациентов с ковидом и пневмониями. После выписки 696 человек занятыми остаются 8 256 мест. В реанимации находятся 597 петербуржцев на аппаратах ИВЛ лежит 321 больной.

На амбулаторном лечении находятся 134 318 человек, бесплатную терапию на дому получают 137 133 пациента. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,76 при нормативе не более единицы.

Запас вакцины — 658 257 доз. За сутки в городе первично привились 1 288 горожан, из них 118 детей. Всего первично вакцинировались (без "Спутника Лайт") более 2,3 миллионов петербуржцев, из них 2 574 ребенка. Полностью прошли цикл вакцинации 2 965 802 человека, из них семеро детей.


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