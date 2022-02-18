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Новости 16:28

Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра иноагентов

фото ЗакС политика Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра иноагентов

Городской суд Петербурга отменил решение Минюста о признании иностранным агентом благотворительного фонда "Гуманитарное действие". Сообщение об этом появилось в Telegram-канале организации.

"Это первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования", — заявили общественники.

Интересы организации в суде представляли адвокат Максим Крупский и глава юрпрактики фонда "Общественный вердикт"* Елена Першакова. Включение "Гуманитарного действия" в реестр иноагентов было признано незаконным, суд обязал Минюст исключить НКО из списка.

Ранее стало известно о том, что "Гуманитарное действие" приостанавливает работу мобильного пункта профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей из-за поступающих угроз.

Благотворительный фонд "Гуманитарное действие" занимается помощью наркозависимым, проводит тестирование на ВИЧ. Министерство юстиции внесло организацию в реестр НКО-иноагентов в конце декабря 2020 года.

*Фонд "Общественный вердикт" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов 21 июля 2014 года


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