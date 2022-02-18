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Новости 17:22

Власти ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию в Россию

фото ЗакС политика Власти ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию в Россию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о массовом выезде жителей на территорию России, сообщает Донецкое агентство новостей. По его словам, "в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста".

Как заявил Пушилин, по договоренности с руководством России в Ростовской области организованы места для размещения жителей ДНР. По его словам, эвакуированных обеспечат всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода через границу.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник в парламенте ДНР, власти непризнанной республики рассчитывают эвакуировать несколько сотен тысяч человек.

Также эвакуацию населения в Россию объявили власти Луганской народной республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирных жителей "в кратчайшие сроки" выехать в РФ. "Обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли", — добавил он.


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