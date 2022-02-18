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Муниципал 18:04

МО № 54 устроит спортивный блиц "Законы РФ" и антинаркотический спектакль

фото ЗакС политика МО № 54 устроит спортивный блиц "Законы РФ" и антинаркотический спектакль

Администрация муниципального образования № 54 объявила 18 февраля конкурс на проведение серии мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и наркомании. Стартовая цена - 460 тысяч рублей.

Среди заявленных мероприятий - антинаркотический спектакль "Письма" с участием профессиональных актеров, КВН "Наркотикам нет!" и правовой час "Наркотики и закон".

Муниципалитет планирует провести для своих жителей лекцию-практикум "Безопасность в сети интернет". Она должна рассказать, как не попасть "в деструктивные преступные организации экстремистского толка".

"Должны быть освещены особенности экстремистских организаций, особенности вербовки в них, особенности деструктивных организаций в сети интернет, особенности привлечения в них подростков, способы противостояния интернет-манипуляторам и вербовщикам", - говорится в техническом задании.

Участники "Молодежного правового квеста" должны будут выполнить несколько заданий, "которые в игровой форме приобщают подростков округа к правовой культуре". В качестве примера возможных станций квеста названы спортивный блиц "Законы РФ", пазл "Проступок - Преступление", творческая мастерская "Осторожно, корыстные преступления!", интеллектуальный дартс "Определи вид ответственности" и др.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 28 февраля.


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