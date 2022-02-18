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Новости 18:51

Мирных жителей начали эвакуировать из Донецка

фото ЗакС политика Мирных жителей начали эвакуировать из Донецка

В непризнанной Донецкой народной республике начали вывозить жителей в Россию, сообщают государственные информагентства. Первыми в Ростовскую область эвакуируют 225 детей-сирот из местной школы-интерната № 1, уточняет "Интерфакс". Воспитанников построили перед зданием и рассаживают по автобусам.

Одновременно Минобразования непризнанной ЛНР заявило о приостановке учебного процесса вплоть до нормализации обстановки, сообщает "Эхо Москвы". Детские дома и школы-интернаты отправят в Россию, добавили чиновники.

Ранее стало известно, что начало вывоза запланировано на 20:00 по московскому времени. Сведения об этом давались со ссылкой на главу администрации города Ясиноватая Дмитрия Шевченко.

Между тем, в администрации губернатора Ростовской области сообщили, что не располагают сведениями о развертывании временных пунктов для размещения беженцев из Донбасса. Как сообщили местные чиновники изданию Znak.com, сами они знают о решении главы ДНР Дениса Пушилина из новостей.


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