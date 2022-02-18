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Новости 18:56

По просьбе Лукашенко Путин поручил начать строить порт в Ленобласти

фото ЗакС политика По просьбе Лукашенко Путин поручил начать строить порт в Ленобласти

Белорусский президент Александр Лукашенко, в шестой раз за последний год посетивший Россию с официальным визитом, рассказал о некоторых итогах своей встречи с коллегой Владимиром Путиным. Успешным он, в частности, счел разговор о небходимости создания терминала, который мог бы принимать белорусские грузы.

"Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он непосредственно отдал команды, так как я попросил: нам нужен порт. <...> Я его попросил, чтобы... не было волокиты, бюрократии - там дело не в деньгах, деньги на это есть - чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там", - приводит слова Лукашенко "Интерфакс".

Срочная необходимость в новых способах перевалки грузов у белорусского лидера возникли после введения нынешней зимой торговых санкций со стороны Литвы и Украины. Эти две страны с февраля ограничили транзит калийных удобрений по своей территории.

Отметим, что жители Ленобласти несколько последних лет протестуют против строительства порта в Приморске.


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