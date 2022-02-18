Заболевшим ковидом на работе медикам продлили единовременные выплаты

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах в 2022 году медработникам и водителям скорой помощи, заразившимся при контакте с больными коронавирусом. Действие нормы также распространяется на членов семей медиков, сообщили 18 февраля в пресс-службе администрации градоначальника.

Действие постановление распространяется на работников здравоохранения, заболевших в период с 1 января по 30 апреля 2022 года. Также на выплаты смогут претендовать медики, заболевшие в 2021 году, но не дождавшиеся денег. Всего на эти цели запланировали более 905 миллионов рублей.

Единовременные выплаты заразившимся коронавирусом медработникам учредили в первый год пандемии, с тех пор их неоднократно продлевали. Заболевший работник может претендовать на 300 тысяч рублей, родственникам погибших полагается один миллион рублей. За 2020 год из городского бюджета выделили 3,7 млрд рублей на компенсации 11 178 медикам и 37 семьям, потерявшим кормильца. В 2021 году выплаты получили 16 982 заболевших медицинских работника и 38 семей погибших от коронавируса медиков.