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Новости 20:33

В Боткинской больнице под работником провалилась лестница

фото ЗакС политика В Боткинской больнице под работником провалилась лестница

Сотрудник больницы имени Боткина на Миргородской улице получил травмы после обрушения ступеней лестничного пролета, сообщил 18 февраля РБК. По информации издания, инцидент произошел утром четверга.

Пострадавшего с переломом челюсти доставили в Мариинскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"17 февраля в одном из технических помещений больницы Боткина на площадке "Миргородская, 3" произошел частичный обвал ступеней лестничного пролета. В результате инцидента пострадал сотрудник технической службы", — цитирует издание пресс-службу Боткинской больницы. Сейчас доступ в помещение закрыт, причины происшествия устанавливаются.

Больничный комплекс на Миргородской улице был построен в 1927-1939 годах, сообщается на сайте учреждения. На состояние зданий петербуржцы жалуются уже несколько лет. В 2017 году власти Петербурга говорили о планах потратить более одного миллиарда рублей на ремонт зданий.

Фото: pixabay


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