Петербург почти втрое обогнал Москву по числу новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки зарегистрировали 179 147 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 924 случая больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 798 человек (на 14 больше, чем накануне). Сумели поправиться 191 098 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург — 18 042 новых больных (на 1644 больше, чем накануне), за ним следуют Красноярский край — 7897 и Москва — 6874. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправился 24 438 человек и скончались 83 (накануне — 78).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Франции и Германии.