В Петербурге снова объявили желтый уровень погодной опасности

Петербургское правительство объявило 19 февраля желтый уровень погодной опасности, который будет действовать как минимум до 21 часа. Граждан просят по возможности воздержаться от управления личным автомобилем, а при необходимости его использования проявлять крайнюю осторожность. Помимо гололедицы в течение дня осложнять транспортную ситуацию будет мокрый снег и его налипание на различные поверхности.

Как пишет на своей странице в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, петербургскую погоду 19 февраля определяет североатлантический циклон "Юнис". В течение дня мокрый снег будет сменяться дождем, под ногами горожан ждет гололедица, тогда как температура превысит на 5 градусов среднюю температуру для этого дня за всю историю метеонаблюдений.

На уходящей неделе желтый уровень погодной опасности в Петербурге уже объявляли.