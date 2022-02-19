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Новости 12:40

Реестр СМИ-иноагентов пополнился двумя позициями

фото ЗакС политика Реестр СМИ-иноагентов пополнился двумя позициями

Минюст включил в реестр изданий, которых он считает иностранными агентами, еще два юридических лица. На этот раз новый статус достался организациям, которые создали журналисты, уже включенные в реестр в персональном качестве. Речь идет о юрлицах "Новогодний выпуск"* (основано Иваном Беляевым*, Еленой Владыкиной* и Андреем Алексеевым*) и "Процесс 2021"* (учреждено Романом Аниным*).

Напомним, что с лета прошлого года перечень Минюста пополняется почти каждую неделю, преимущественно в пятницу вечером. В список стали попадать граждане в персональном качестве, причем порой не занятые профессиональной журналистской деятельности: среди них фигурируют правозащитники, адвокаты, акционисты и политики.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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