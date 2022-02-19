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Новости 14:13

Жители Юго-Запада жалуются на массовое исчезновение скамеек из парка Александрино

фото ЗакС политика Жители Юго-Запада жалуются на массовое исчезновение скамеек из парка Александрино

В конце прошлого года из парка Александрино в Кировском районе Петербурга стали пропадать элементы благоустройства: жители не досчитались более десяти скамеек. Комитет по благоустройству, признав свершившийся факт, дал свои разъяснения.

Чиновники в своем официальном ответе на запрос трактуют произошедшее как хищение городской собственности неустановленными лицами. Из-за четырнадцати украденных скамеек и диванов садово-парковое предприятие "Нарвское", обслуживающее парк, подало заявление в полицию.

Взамен утраченных скамеек обслуживающая организация временно выставила несколько запасных — правда, как отмечают жители, в совсем другой части парка. Всего, по данным зампреда комитета Татьяны Морозковой, в зеленой зоне, входящей в границы объекта культурного наследия федерального наследия, насчитывается 78 "садово-парковых диванов".


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