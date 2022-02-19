Беглов наградил ректора Политеха знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

По случаю 65-летнего юбилея, который отмечает 19 февраля ректор Политехнического университета Андрей Рудской, вместе с поздравлениями губернатор Александр Беглов удостоил его почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

"Талантливый ученый и руководитель, Вы внесли большой вклад в укрепление лидерства нашей страны в мировой науке и образовании. Под Вашим руководством университет занимает ведущие позиции по многим направлениям", - отметил глава города.

Беглов вспомнил также об общественной активности академика: Рудского регулярно включают в различные экспертные комиссии. Ректор Политеха известен и своей деятельностью в Научно-техническом совете при городском правительстве. По оценке губернатора, под управлением юбиляра его вуз стал "точкой притяжения" для людей, неравнодушных к современным высоким технологиям.