ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:44

Беглов наградил ректора Политеха знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

фото ЗакС политика Беглов наградил ректора Политеха знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

По случаю 65-летнего юбилея, который отмечает 19 февраля ректор Политехнического университета Андрей Рудской, вместе с поздравлениями губернатор Александр Беглов удостоил его почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

"Талантливый ученый и руководитель, Вы внесли большой вклад в укрепление  лидерства нашей страны в мировой науке и образовании. Под Вашим руководством  университет занимает ведущие позиции по многим направлениям", - отметил глава города.

Беглов вспомнил также об общественной активности академика: Рудского регулярно включают в различные экспертные комиссии. Ректор Политеха известен и своей деятельностью в Научно-техническом совете при городском правительстве. По оценке губернатора, под управлением юбиляра его вуз стал "точкой притяжения" для людей, неравнодушных к современным высоким технологиям.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама