За три года число заявок на киносъемки в Петербурге удвоилось

По сравнению с последним допандемийным 2019 годом число заявок от кинопроизводителей, которые таким образом согласовывают съемки в Петербурге, выросло почти в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского комитета по культуре Федора Болтина. Если три года назад заявок поступило около трехсот, то по итогам 2021 года их накопилось уже 568. Примечательно, что, несмотря на локдаун, в 2020 году тоже наблюдался рост их числа: желающих снимать ролики и фильмы в Петербурге набралось 380.

В прошлом году чаще всего документы в комитет подавали отечественные кинокомпании.

"Но, например, одним из зарубежных проектов 2021 года стали съемки третьего сезона индийского боевика "Тигр", - добавил Болтин.

За последние двенадцать месяцев в Петербуге среди прочего снимали картины "Надвое", "Декабрь", "Воланд", "Карамора".