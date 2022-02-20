Депутат ГД Водолацкий: Около 950 тысяч жителей ДНР запросили гражданство РФ

Депутат Государственной думы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что около 950 тысяч жителей ДНР обратились в уполномоченные органы с заявлениями на получение российского гражданства, при этом 770 тысяч граждан уже его получили, информирует ТАСС.

По сведениям, которыми обладает парламентарий, в обеих самопровозглашённых республиках живут 775 тысяч россиян.

Ранее врио руководителя МЧС России Александр Чуприян известил, что ввиду обострения ситуации в регионе на территорию РФ прибыли уже не менее 40 тысяч беженцев. Вынужденных переселенцев принимают в Ростовской и Воронежской областях.

Отметим, что объявленная в ДНР И ЛНР 19 февраля мобилизация происходит на фоне заявлений украинского руководства об отсутствии планов по нападению на так самопровозглашённые республики.