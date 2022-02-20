Петербург по-прежнему лидирует по суточному приросту COVID-19: выявлено свыше 16 тысяч заражений

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 170 699 россиян, следует из обновлённой статистики оперштаба, опубликованной 20 февраля. Днём ранее выявили 179 147 суточных заражений.

В больницы с ковидом попали 10 372 человека. Выздоровели при этом 147 296 граждан, но не смогли побороть болезнь ещё 745 инфицированных.

Всего по состоянию на 20 февраля в РФ с начала пандемии зафиксировано 15 370 419 случаев коронавируса.

Петербург по-прежнему остаётся в лидерах по суточному COVID-приросту: в городе на Неве выявлено 16 599 заражений. Следом за ним идут Красноярский край (плюс 6 703 новых случаев), Москва (6 388 случаев), Новосибирская область (5 208 случаев).