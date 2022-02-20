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Новости 11:46

Росгвардию встревожила граната, лежавшая на льду рядом с крейсером "Аврора"

фото ЗакС политика Росгвардию встревожила граната, лежавшая на льду рядом с крейсером "Аврора"

Взрывотехническое подразделение ОМОН обследовало лёд у крейсера "Авроры" из-за поступившего на пульт Росгвардии сообщения о ручной гранате, лежащей рядом с судном, информирует пресс-служба силового ведомства.

Группа разминирования прибыла к "Авроре" днём ранее, 19 февраля. На льдине рядом с крейсером покоился предмет, внешне похожий на боевую гранату.

Специалисты осмотрели его и пришли к выводу, что опасности он не представляет: на деле это оказалась игровая граната, предназначенная для страйкбола.

Фейковый боеприпас передали полицейским.

Фото: управление Росгвардии по Петербургу


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