Росгвардию встревожила граната, лежавшая на льду рядом с крейсером "Аврора"

Взрывотехническое подразделение ОМОН обследовало лёд у крейсера "Авроры" из-за поступившего на пульт Росгвардии сообщения о ручной гранате, лежащей рядом с судном, информирует пресс-служба силового ведомства.

Группа разминирования прибыла к "Авроре" днём ранее, 19 февраля. На льдине рядом с крейсером покоился предмет, внешне похожий на боевую гранату.

Специалисты осмотрели его и пришли к выводу, что опасности он не представляет: на деле это оказалась игровая граната, предназначенная для страйкбола.

Фейковый боеприпас передали полицейским.

Фото: управление Росгвардии по Петербургу