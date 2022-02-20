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Новости 13:27

К петербургской программе "Подвези врача" с начала года присоединились чуть более 100 водителей

фото ЗакС политика К петербургской программе "Подвези врача" с начала года присоединились чуть более 100 водителей

В Петербурге с приходом нового года и очередной волны коронавируса к программе "Подвези врача" присоединились чуть более 100 водителей. Статистикой поделился городской комитет по благоустройству у себя в паблике "ВКонтакте".

Чиновники призывают петербуржцев, готовых стать волонтёрами и помогать медикам, присоединяться к программе через чат-бот в Telegram.

Для регистрации необходимо отправить боту свой номер телефона и фотографию прав. К базе водителя подключат в течение дня. Там он сможет самостоятельно обрабатывать и откликаться на заявки врачей.

Напомним, ввиду прихода новой волны COVID-19, вызванной появлением штамма "омикрон", основная нагрузка легла на поликлиническое звено, столкнувшееся с огромным перегрузом. Петербуржцы жаловались, что им приходилось часами стоять в очередях - в том числе рядом с инфицированными пациентами - для того, чтобы пройти обследование.


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