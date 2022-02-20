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Новости 15:57

Новый автобусный маршрут свяжет Василеостровский и Адмиралтейский районы

фото ЗакС политика Новый автобусный маршрут свяжет Василеостровский и Адмиралтейский районы

Начиная с 15 июля текущего года в Петербурге будет запущен новый автобусный маршрут, который пройдёт через Василеостровский и Адмиралтейский районы, уведомляет комитет по транспорту.

Для горожан организуют маршрут № 262: он стартует у Наличной улицы и идёт через Театральную и Сенную площади, мимо метро "Технологический институт" до Витебского вокзала.

Уточняется, что автобус заменит маршрутки К-62 и частично К-350.

На линии выйдут автобусы совокупной вместимостью 50 человек. По будням они будут курсировать с интервалом 13–18 минут, а по выходным — через каждые 15–20 минут.

Следует напомнить, что начиная с 1 апреля у "Подорожника" появится новая функция — тариф "60 минут": при оплате данным видом карты первая поездка на общественном транспорте будет стоить 40 рублей, вторая — 10 рублей, а третья и следующие станут бесплатными в случае, если они будут совершены в течение одного часа.


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