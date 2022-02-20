ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:57

Нетрезвый полковник полиции устроил пьяное ДТП на Богатырском проспекте

фото ЗакС политика Нетрезвый полковник полиции устроил пьяное ДТП на Богатырском проспекте

Серьёзное ДТП произошло в Приморском районе Северной столицы в пятницу, 18 февраля, информирует пресс-служба полицейского главка.

Вечером того дня Kia Soul вылетел на встречную полосу движения и въехал в автомобиль Kia Rio, за рулём которого находилась 34-летняя петербурженка. В результате дорожного инцидента никто не получил серьёзных травм. ДТП случилось в районе дома № 16 по Богатырскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что виновником аварии является 45-летний полковник полиции, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского университета МВД РФ, управлявший в сильно нетрезвом виде автомобилем Kia Soul. Примечательно, но с показаниями теста на состояние опьянения силовик категорически не согласился. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама