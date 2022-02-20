Нетрезвый полковник полиции устроил пьяное ДТП на Богатырском проспекте

Серьёзное ДТП произошло в Приморском районе Северной столицы в пятницу, 18 февраля, информирует пресс-служба полицейского главка.

Вечером того дня Kia Soul вылетел на встречную полосу движения и въехал в автомобиль Kia Rio, за рулём которого находилась 34-летняя петербурженка. В результате дорожного инцидента никто не получил серьёзных травм. ДТП случилось в районе дома № 16 по Богатырскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что виновником аварии является 45-летний полковник полиции, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского университета МВД РФ, управлявший в сильно нетрезвом виде автомобилем Kia Soul. Примечательно, но с показаниями теста на состояние опьянения силовик категорически не согласился. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении.