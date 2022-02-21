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Новости 9:24

Посольство США предупредило о возможных терактах в Москве и Петербурге

фото ЗакС политика Посольство США предупредило о возможных терактах в Москве и Петербурге

Дипломатическое ведомство США опубликовало на своём сайте оповещение о возможных терактах в Москве, Петербурге и на границе Украины с РФ. Сообщение появилось на портале посольства днём ранее, 20 февраля.

В послании говорится об угрозе вероятных атак на торговые комплексы, железнодорожные станции и вокзалы, метро и другие места скопления людей.

Дипломаты рекомендуют гражданам внимательнее следить за новостями в локальных и международных СМИ, избегать посещения общественных мест, а также предупредить друзей и членов семей об этом.

"Пересмотрите свои планы личной безопасности. Имейте при себе соответствующие документы, удостоверяющие личность, включая паспорт США с действующей российской визой. Имейте планы эвакуации, которые не зависят от помощи правительства США", — призывают в посольстве США в Москве.

На данное оповещение уже успела отозваться официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"А соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?" — задаётся вопросами чиновница у себя в телеграм-канале.

Отметим, что на данный момент на территориях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик начались волнения: РФ обвиняет в этом Украину, последняя заявляет о собственной непричастности. В регионах ввели всеобщую мобилизацию, жителей эвакуируют в Россию.


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