Петербургского педагога заподозрили в избиении первоклассника

Воспитательницу петербургского лицея № 384, расположенного на проспекте Стачек, заподозрили в применении физического насилия по отношению к первокласснику, информирует пресс-служба главка по региону.

Инцидент произошёл ещё 11 февраля. Во время продлёнки 58-летняя педагог якобы ударила ребёнка по голове, сетуя на его плохое поведение. Уже дома мальчик начал жаловаться на плохое самочувствие, в связи с чем его отвезли в больницу. Там нашли у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму с ушибом мягких тканей головы.

Указывается, что первоклассник живёт в благополучной семье.

В полиции опросили воспитательницу и отпустили её под подписку о невыезде.