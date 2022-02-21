"Для повышения уровня сознательности и ответственности граждан": Комтранс о причинах повышения штрафов для безбилетников

Петербургский комитет по транспорту напомнил о ближайшем повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте: санкция будет увеличена с 500 до 2,5 тысяч рублей.

В ведомстве заявили, что мера принимается "для повышения уровня сознательности и ответственности граждан, а также снижения случаев безбилетного проезда при переходе на бескондукторную систему обслуживания пассажиров".

В комтрансе указали, что новый штраф будет соразмерен стоимости месячного проездного билета (в текущем году: общественный транспорт - 2 282 рубля, метро - 2 495 рублей).

По мнению чиновников, увеличение штрафа будет стимулировать граждан на покупку разового билета.