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Новости 11:35

"Для повышения уровня сознательности и ответственности граждан": Комтранс о причинах повышения штрафов для безбилетников

фото ЗакС политика "Для повышения уровня сознательности и ответственности граждан": Комтранс о причинах повышения штрафов для безбилетников

Петербургский комитет по транспорту напомнил о ближайшем повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте: санкция будет увеличена с 500 до 2,5 тысяч рублей.

В ведомстве заявили, что мера принимается "для повышения уровня сознательности и ответственности граждан, а также снижения случаев безбилетного проезда при переходе на бескондукторную систему обслуживания пассажиров".

В комтрансе указали, что новый штраф будет соразмерен стоимости месячного проездного билета (в текущем году: общественный транспорт - 2 282 рубля, метро - 2 495 рублей).

По мнению чиновников, увеличение штрафа будет стимулировать граждан на покупку разового билета.


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