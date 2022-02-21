Петербург сохранил первое место по количеству заражений COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 152 337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает 21 февраля федеральный оперштаб. Это меньше, чем днем ранее — 20 февраля в стране обнаружили 170 699 заболевших.

В Петербурге выявлено 9 043 новых пациента — что также меньше 16 599 больных, о которых сообщили днем ранее. По количеству заражений город по-прежнему опережает Москву: в столице отчитались о 4 997 новых больных на утро понедельника.

Также за сутки в Петербурге госпитализировали 310 пациентов и выписали 6 928 человек. По официальным данным, от коронавируса погибли 80 больных. Всего же с начала пандемии в городе выявлено 1 385 852 случая ковида, от его последствий скончались 31 338 человек.

В целом по России за прошедшие сутки госпитализировано 8 835 человек, выздоровели 127 494 пациента, скончались 735 больных.