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Новости 12:23

Подозреваемый в нападении на композитора Колкера задержан

фото ЗакС политика Подозреваемый в нападении на композитора Колкера задержан

Нападение на 88-летнего композитора Александра Колкера вылилось в уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщил 21 февраля петербургский Следственный комитет. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Приморского района.

Инцидент произошел 20 февраля в парадной дома по набережной Черной речки, где проживает композитор. Пожилой мужчина возвращался из супермаркета, когда его атаковал неизвестный. Злоумышленник ударил музыканта ножом, выхватил сумку и скрылся.

В полицию обратился сам Колкер. От госпитализации он отказался, посчитав полученную рану несущественной. Вскоре "по горячим следам" был задержан подозреваемый в совершении нападения. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Колкер — заслуженный деятель искусств РСФСР, автор музыки к песням Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Майи Кристалинской и других советских исполнителей.

Фото: ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу


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