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Новости 12:55

Кабмин выделил МЧС 5 млрд рублей на помощь беженцам из ДНР в Ростовской области

фото ЗакС политика Кабмин выделил МЧС 5 млрд рублей на помощь беженцам из ДНР в Ростовской области

Российское правительство решило выделить МЧС 5 млрд рублей, которые направят в Ростовскую область: деньги пойдут на выплаты беженцам, эвакуированным из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Уточняется, что каждому жителю Донбасса будет единовременно выдано по 10 тысяч рублей.

Следует напомнить, что на данный момент на территориях ДНР и ЛНР начались волнения, к границам стягиваются военные подразделения: РФ традиционно обвиняет в эскалации конфликта Украину, последняя заявляет о собственной непричастности. В регионах ввели всеобщую мобилизацию, жителей эвакуируют в Россию. Принять беженцев готовы не менее 40 субъектов РФ.


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