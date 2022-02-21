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Новости 13:33

КРТИ сообщил о начале работ по строительству трамвайной остановки на Кронштадтской площади

фото ЗакС политика КРТИ сообщил о начале работ по строительству трамвайной остановки на Кронштадтской площади

В Петербурге на Кронштадтской площади начались работы по возведению новой травмайной остановки, информирует пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Платформа новой остановки будет приподнята по отношению к проезжей части, что должно сделать более удобной посадку и высадку пассажиров.

Строительством занимается компания "АО Стройинвест" в рамках господряда. Ей предстоит привести в порядок трамвайные пути на проспекте Стачек от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова.

Полностью готов объект согласно контракту должен быть к августу текущего года.


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