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Новости 13:57

За неделю из 140 проверенных Смольным заведений общепита COVID-нарушения выявили у 21

фото ЗакС политика За неделю из 140 проверенных Смольным заведений общепита COVID-нарушения выявили у 21

На прошлой неделе Смольный изучил деятельность 140 заведений общественного питания на предмет соблюдения требований антиковидного постановления № 121: как итог, нарушения были зафиксированы в 21 организации. Проверками занимался комитет по контролю за имуществом.

Петербургский градоначальник Александр Беглов отметил, что в основном общепит следует установленным правилам, при этом немаловажно, чтобы подобное поведение сохранилось и после послабления антивирусного законодательства. Губернатор напомнил, что уже в понедельник, 21 февраля, ввиду внесённых ранее в постановление корректив общепиту разрешается принимать посетителей до 2 часов ночи.

Всего на прошлой неделе в течение дня были проинспектированы 42 магазина, 69 ресторанов и кафе, а также 6 организаций в сфере услуг в Кронштадтском, Курортном, Невском, Красносельском, Кировском, Фрунзенском, Василеостровском, Петроградском, Приморском, Адмиралтейском, Центральном, Выборгском, Красногвардейском, Московском и Калининском районах.

Нарушителями стали всего 14 заведений. В основном претензии ККИ вызвало отсутствие СИЗ и QR-кодов у сотрудников, нарекания вызвало также некорректное ведение журналов измерения температуры и дезинфекции.


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