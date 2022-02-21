МО "Колпино" потратит на покупку 300 шоперов до 201 тысячи рублей

Местная администрация МО "Колпино" объявила аукцион на поставку 300 текстильных сумок с символикой города. На них готовы потратить до 201 тысячи рублей. Соответствующее извещение появилось на портале госзакупок 20 февраля.

Муниципалы хотят получить 300 сумок из полиэстера в двух цветах: белом и синем. Внутри мешков будет дополнительный карман на молнии. Пляжные сумки украсят символикой города с юбилейной датой. Вес каждой составит от 280 до 320 граммов. Стоимость одного шопера оценили в 671 рубль.

Прием заявок продлится до конца февраля. Получить сувенирную продукцию муниципалы планируют до 21 марта.

Напомним, в 2022 году Колпино отпразднует свое 300-летие. День города отметят в первую субботу сентября.