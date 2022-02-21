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Муниципал 14:43

МО "Колпино" потратит на покупку 300 шоперов до 201 тысячи рублей

фото ЗакС политика МО "Колпино" потратит на покупку 300 шоперов до 201 тысячи рублей

Местная администрация МО "Колпино" объявила аукцион на поставку 300 текстильных сумок с символикой города. На них готовы потратить до 201 тысячи рублей. Соответствующее извещение появилось на портале госзакупок 20 февраля. 

Муниципалы хотят получить 300 сумок из полиэстера в двух цветах: белом и синем. Внутри мешков будет дополнительный карман на молнии. Пляжные сумки украсят символикой города с юбилейной датой. Вес каждой составит от 280 до 320 граммов. Стоимость одного шопера оценили в 671 рубль. 

Прием заявок продлится до конца февраля. Получить сувенирную продукцию муниципалы планируют до 21 марта. 

Напомним, в 2022 году Колпино отпразднует свое 300-летие. День города отметят в первую субботу сентября.


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