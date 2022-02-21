На Дворцовой площади задержали пикетчика с требованием отставки Путина

Сотрудники полиции задержали активиста Никиту Волкова на Дворцовой площади, сообщил 21 февраля проект "ОВД-Инфо"*. По информации издания, тот развернул плакат с текстом "В. В. Путина в отставку".

По словам Волкова, в одиночном пикете он простоял буквально три минуты. Подоспевшие силовики изъяли у него паспорт и отвезли в 78-й отдел полиции Центрального района.

На помощь задержанному выехал адвокат Сергей Подольский.

*"ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов