ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:32

На Дворцовой площади задержали пикетчика с требованием отставки Путина

фото ЗакС политика На Дворцовой площади задержали пикетчика с требованием отставки Путина

Сотрудники полиции задержали активиста Никиту Волкова на Дворцовой площади, сообщил 21 февраля проект "ОВД-Инфо"*. По информации издания, тот развернул плакат с текстом "В. В. Путина в отставку".

По словам Волкова, в одиночном пикете он простоял буквально три минуты. Подоспевшие силовики изъяли у него паспорт и отвезли в 78-й отдел полиции Центрального района.

На помощь задержанному выехал адвокат Сергей Подольский.

*"ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама