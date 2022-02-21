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ВЦИОМ: Молодые россияне хуже прочих относятся к приему беженцев из Донбасса

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Молодые россияне хуже прочих относятся к приему беженцев из Донбасса

78 % опрошенных социологами россиян заявили, что "скорее поддерживают" решение о приеме беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил 21 февраля ВЦИОМ. Обратной точки зрения придерживаются 13 % респондентов, еще 9 % "не определились".

Хуже прочих к приему эвакуированных людей относятся более молодые россияне. В возрастной группе 18-24 лет не поддерживает решение 31 %, среди 25-34-летних — 20 % респондентов.

Ранее Владимир Путин распорядился единовременно выплатить по 10 тысяч рублей каждому беженцу с территории Донбасса. По сообщению ВЦИОМ, положительно к этому отнеслись 75 %, отрицательно — 18 % опрошенных.

Опрос проводился 20 февраля 2022 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1 600 человек в возрасте старше 18 лет.

Фото: pixabay


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