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Новости 16:03

"РИА Новости": Российские военные уничтожили две украинские БМП

фото ЗакС политика "РИА Новости": Российские военные уничтожили две украинские БМП

Российские пограничники и военные предотвратили нарушение границы государства со стороны Украины, утверждает 21 февраля "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. По сообщению агентства, с территории соседнего государства попыталась проникнуть диверсионная группа.

"21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", — сообщили в ЮВО.

После начавшегося боестолкновения украинцы якобы запросили помощь в эвакуации, после чего границу пересекли две боевые машины ВСУ. Российским огнем обе БМП были уничтожены. Кроме того, были убиты пятеро участников диверсионной группы. С российской стороны пострадавших нет.

Украинская сторона пока никаких сообщений по данному факту не делала. Какие-либо фото- или видеоподтверждения инцидента в настоящий момент отсутствуют.

Фото: pixabay


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