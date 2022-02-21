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Новости 16:22

Петербургу дополнительно выделят ещё почти 300 млн рублей на лекарства от COVID-19

фото ЗакС политика Петербургу дополнительно выделят ещё почти 300 млн рублей на лекарства от COVID-19

Правительство РФ приняло решение направить в Петербург ещё не менее 294 млн рублей на обеспечение граждан бесплатными лекарствами от коронавируса, информирует пресс-служба Смольного.

Городской глава Александр Беглов уже подписал распоряжение, которое регламентирует покупку препаратов для петербуржцев с COVID-19, лечащихся на дому. 

Средства выделяются из резервного фонда федерального правительства.

"По соглашению с Министерством здравоохранения Петербургу из федерального бюджета выделены дополнительные средства в размере 294,6 млн рублей на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19", - сообщил петербургский губернатор.

Учитывая собственные средства резервного фонда Северной столицы, а также средства, выделенные правительством РФ, общая сумма, заложенная на покупку лекарств, будет превышать 1 млрд 250 млн рублей.

По состоянию на 21 февраля, от ковида на дому лечатся почти 123 тысячи петербуржцев.


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