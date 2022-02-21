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Новости 16:42

Пиотровский: Говорить о снятии QR-кодов в Петербурге преждевременно

фото ЗакС политика Пиотровский: Говорить о снятии QR-кодов в Петербурге преждевременно

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что в ближайшее время в Северной столице полной отмены режима QR-кодов ждать не стоит. Заявление представителя Смольного приводит ТАСС.

"На сегодняшний день — при том темпе заболеваемости и той заполняемости больничных коек — говорить о снятии QR-кодов преждевременно", - высказался вице-губернатор.

Отметим, что в Петербурге по-прежнему остаётся достаточно напряжённой общая эпидемическая обстановка: город всё ещё остаётся в лидерах по уровню суточного заражения граждан коронавирусом.

Добавим также, что начиная с 21 февраля в Северной столице, а также Ленинградской области, смягчается часть ковидных ограничений: заведениям общепита разрешается работать до 2 часов ночи.


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