Краснодарскому пенсионеру дали год условно по делу о репосте "нежелательной" новости

Суд в Краснодаре приговорил 63-летнего Леонида Малявина к году условно из-за репоста новости издания "Открытые медиа" в 2019 году, уведомил адвокат Михаил Беньяш у себя в телеграм-канале.

Малявину инкриминировали участие в деятельности "нежелательной организации" (ч. 1 ст. 284 УК РФ).

Пенсионер стал фигурантом дела из-за того, что сделал на своей странице в Facebook репост записи группы "Церковь атеистов", в котором содержалась ссылка на новость "Открытых медиа". Полиция уверена в том, что издание является "проектом организации Open Russia*".

Малявин уже дважды получал штрафы по административным протоколам по статье о содействии "нежелательной организации" (ст. 20.33 КоАП).

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций