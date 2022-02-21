На сувениры для Общественной палаты потратят до 1,2 млн рублей

ГКУ "Центр содействия развитию институтов гражданского общества" 21 февраля разместило на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку сувенирной продукции для Общественной палаты Петербурга. Максимальная цена контракта - 1,2 млн рублей. Прием заявок продлится до начала марта.

Среди товаров, которые заказал Центр для работы Общественной палаты, есть блокноты, папки, пакеты, шариковые ручки, футболки, жилетки, ежедневники, открытки, атласные ленты и благодарности. Все товары должны быть с логотипом Общественной палаты. Блокнотов будет два типа: толщиной не менее 30 листов и не менее 50. Оба будут формата А5.

При закупке брендированной одежды сделали акцент на самых больших размерах - XXL. Футболок такого размера закупят 100 штук. Остальных размеров потребуется по 50 экземпляров. Всего закупят 250 футболок. Жилетки заказали в двух размерах XL и XXL. Их возьмут в количестве 30 и 40 штук соответственно.

Еще для Общественной палаты закупят три вида открыток: на Новый год, к 8 марта и 23 февраля. К каждому из указанных праздников закупят 250 поздравительных открыток. Среди папок будут и обычные папки-уголки, и папки из искусственной кожи "класса люкс" с серебряной или золотой надписью. На 30 таких папок потратят 71 тысячу рублей.

Дороже всего обойдутся две тысячи тонких блокнотов. Их оценили в 175 тысяч рублей. На втором месте по дороговизне - 223 ежедневника, на которые планирует потратить до 167 тысяч рублей. Еще чуть больше 100 тысяч рублей потратят на две тысячи шариковых ручек.

Получить брендированную продукцию планируют через 15 дней после подписания контракта.

Константин Леньков