На набережной реки Карповки появится общественная зона с гамаками и выходом к воде

Территорию реки Карповки продолжат благоустраивать: на этот раз будет благоустроена пешеходная зона на отрезке от Песочной набережной до Барочного моста, информирует пресс-служба Смольного.

Проект планировки территории подготовлен совместными усилиями администрации Петроградского района и комитета по благоустройству.

На облагораживаемом участке высадят липы, сосны, ивы, кусты можжевельника. По всей территории расставят гамаки и лежаки, оборудуют также отдельный спуск к воде.

Уже существующую на Карповке зелёную зону горожане попросили сохранить. Её решили дополнить газоном, засеянным луговыми травами.

Также на в общественной зоне оформят специальную зону для выгула собак.