Медведев назвал признание ЛНР и ДНР "единственным выходом" для России

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что признание республик Донбасса станет "единственным выходом" для России в случае, если ситуация вокруг ЛНР и ДНР станет развиваться по негативному сценарию. При этом "ситуация по всей вероятности улучшаться не будет", предположил он на внеочередном заседании Совбеза, посвященного ситуации вокруг конфликта на Украине.

"Подавляющее большинство граждан России поддержали бы признание республик Донбасса", — заявил Медведев. При этом он уточнил, что нужно узнать мнение общества.

По словам чиновника, "Украине эти территории не нужны". "По совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс мер, зафиксированных в Минских соглашениях, выполняться не будет", — предположил экс-президент. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в выполнении Минских соглашений, поскольку тот якобы планирует переизбираться на второй срок.

Также Медведев напомнил о том, что на территории Донбасса проживают около 800 тысяч россиян, и "этот факт игнорировать нельзя".

Фото: http://kremlin.ru/