Суд приговорил экс-начальника кингисеппской таможни к 8 годам колонии по делу о крупной взятке

Петербургский суд вынес приговор бывшему начальнику кингисеппской таможни Сергею Слепухину, которого обвиняли в получении крупной взятки: как итог, экс-таможенник получил 8 лет колонии строгого режима и 3,5 млн рублей штрафа. Также ему запретили в течение 5 лет занимать госдолжности, информирует объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Суд решил, что в 2016 году Слепухину передали 27 тысяч долларов в качестве взятки владелец нескольких юридических лиц: взамен таможенник пообещал предпринимателю покровительство во внешнеэкономической торговле. Так, за указанную сумму бизнесмен получал право беспрепятственно перевозить через границу свои товары, не уплачивая пошлины и сопутствующие платежи.

Слепухина задержали в 2018 году. В следующем году его имущество было обращено в доход государства. В 2021-м экс-начальник кингисеппской таможни вышел из СИЗО под запрет определённых действий.

Вину во взятке Слепухин признавать отказался.