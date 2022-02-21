Беглов анонсировал дальнейшее смягчение коронавирусных ограничений в Петербурге

Правительство Петербурга заинтересовано в смягчении коронавирусных ограничений в городе не меньше, чем представители бизнеса, заявил 21 февраля губернатор Александр Беглов. Такие слова прозвучали в еженедельном обращении градоначальника по "Радио России".

Как уточнил Беглов, снимать ограничения власти города намерены по мере снижения заболеваемости коронавирусом. По его словам, необходимо найти баланс "между медицинской необходимостью и строгостью ограничительных мер".

"По мере стабилизации ситуации будем готовить снятие других ограничений. Отмечу, что правительство Петербурга заинтересовано в этом не меньше, чем бизнес. Нам необходимо продолжить наметившийся в прошлом году рост городской экономики и выполнить обширные планы по развитию мегаполиса", - приводит слова губернатора "Фонтанка.ру".

Беглов напомнил о возобновлении диспансеризации и плановых медосмотров в поликлиниках Петербурга. Также он упомянул о продлении работы заведений общепита в городе до 02:00, введенном с 21 февраля.