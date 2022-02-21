В Ленобласти детей пустят в бассейны и на профилактические осмотры

Начиная с 21 февраля в Ленинградской области смягчаются коронавирусные ограничения. В первую очередь послабления касаются детей, сообщили в администрации региона.

Согласно обновленному "ковидному" постановлению, несовершеннолетние вновь смогут посещать кружки и секции дополнительного образования. Также детей пустят в бассейны, фитнес-центры и спортивные учреждения.

При этом проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешено только на улице. Исключение составляют официальные события — их можно устраивать в помещениях, но без зрителей.

Проведение массовых и спортивных мероприятий для детей запрещено до 13 марта. В то же время возобновляются профилактические осмотры несовершеннолетних.

Что касается взрослых жителей региона, то им разрешены массовые мероприятия с ограничением по численности. В "красной зоне" могут собираться до 350человек, в "желтой" — до 500, в зеленой — до 700 человек. Для остальных мероприятий лимит составляет 50, 100 и 150 человек соответственно.

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