ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:12

В Ленобласти детей пустят в бассейны и на профилактические осмотры

фото ЗакС политика В Ленобласти детей пустят в бассейны и на профилактические осмотры

Начиная с 21 февраля в Ленинградской области смягчаются коронавирусные ограничения. В первую очередь послабления касаются детей, сообщили в администрации региона.

Согласно обновленному "ковидному" постановлению, несовершеннолетние вновь смогут посещать кружки и секции дополнительного образования. Также детей пустят в бассейны, фитнес-центры и спортивные учреждения.

При этом проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешено только на улице. Исключение составляют официальные события — их можно устраивать в помещениях, но без зрителей.

Проведение массовых и спортивных мероприятий для детей запрещено до 13 марта. В то же время возобновляются профилактические осмотры несовершеннолетних.

Что касается взрослых жителей региона, то им разрешены массовые мероприятия с ограничением по численности. В "красной зоне" могут собираться до 350человек, в "желтой" — до 500, в зеленой — до 700 человек. Для остальных мероприятий лимит составляет 50, 100 и 150 человек соответственно.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама