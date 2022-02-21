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Новости 21:50

Путин: Хотите декоммунизации? Мы готовы вам ее показать

фото ЗакС политика Путин: Хотите декоммунизации? Мы готовы вам ее показать

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля обвинил Владимира Ленина в образовании Украины за счет российских территорий. Глава государства начал с отсылок к истории свое обращение к народу по поводу статуса ЛНР и ДНР. 

"Украина в нынешнем ее понимании целиком создана Россией. Точнее - большевистской, коммунистической Россией", - начал свое выступление глава государства.

По мнению Путина, части территории России передавали Украине с российским населением. 

"Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это полностью подтверждается архивными документами. Ленин втиснул Донбасс в Украину, а благодарные потомки посносили ему памятники. Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация", - заявил Путин. 

Напомним, ранее о необходимости признания ЛНР и ДНР заявили члены Совета безопасности России. Об этом попросили главы самопровозглашенных республик. 


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