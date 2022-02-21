Дрозденко высказался в поддержку признания ДНР и ЛНР

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался за решение президента Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что это поддерживают и большинство жителей России.

"Уверен, что только неукоснительное стремление России к решению вопроса народных республик исключительно путем дипломатии и взаимного уважения, заставляло так долго откладывать это решение, в то время как жители Донбасса, отвергнутые и уничтожаемые Киевом, были вынуждены выживать в прифронтовой полосе", - передает слова Дрозденко его пресс-служба.

Напомним, Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР вечером 21 февраля. Ожидается, что соответствующий указ будет ратифицирован в течение суток.