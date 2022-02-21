ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 21 февраля, 23:41

Дрозденко высказался в поддержку признания ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика Дрозденко высказался в поддержку признания ДНР и ЛНР

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался за решение президента Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что это поддерживают и большинство жителей России.

"Уверен, что только неукоснительное стремление России к решению вопроса народных республик исключительно путем дипломатии и взаимного уважения, заставляло так долго откладывать это решение, в то время как жители Донбасса, отвергнутые и уничтожаемые Киевом, были вынуждены выживать в прифронтовой полосе", - передает слова Дрозденко его пресс-служба.

Напомним, Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР вечером 21 февраля. Ожидается, что соответствующий указ будет ратифицирован в течение суток.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама