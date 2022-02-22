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Новости 9:54

Владелец "Дальпитерстроя" в очередной раз проиграл в суде активисту из Шушар

фото ЗакС политика Владелец "Дальпитерстроя" в очередной раз проиграл в суде активисту из Шушар

Третий кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворять жалобу владельца компании "Дальпитерстро" Аркадия Скорова на решение суда предыдущей инстанции по иску о компенсации морального вреда.

Изначально Скоров обратился в суд, желая взыскать с активиста из Шушар Михаила Шарикова 1 млн рублей.

Начальника "Дальпитерстроя" не устроило то обстоятельство, что в 2019 году Шариков вышел к Смольному с пикетом, используя плакат, на котором была размещена его фотография. Тогда, напомним, активист протестовал против неразвитой социальной инфраструктуры.

Суд первой инстанции — Пушкинский райсуд — куда изначально обратился Скоров, иск отклонил. Директор стройкомпании попробовал оспорить это решение в Горсуде Петербурга, но и тут проиграл. В связи с этим он подал жалобу в Третий кассационный суд общей юрисдикции.


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