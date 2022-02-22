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Новости 11:16

В России насчитали 135 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

фото ЗакС политика В России насчитали 135 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки зарегистрировали 135 172 новых случая заражения коронавирусом. Это на 17 165 меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 796 человек (на 61 больше, чем накануне). Сумели поправиться 164 293 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург — 6575 новых больных (на 3468 меньше, чем накануне), за ним следуют Красноярский край — 5650 и Новосибирская область — 5128. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправился 21 878 человек и скончался 81 (накануне — 80).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Франции и Германии.


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