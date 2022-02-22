На платных парковках у петербуржцев будет пятнадцать бесплатных минут

Расширение зоны платной парковки в исторических районах Петербурга даст возможность автомобилистов ненадолго остановить машину и не быть при этом оштрафованными. Механизм описал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" директор Центра управления парковками Михаил Курдяев.

"Если вы приехали, не знаю, на улицу Некрасова – что-то забрать, кого-то привезти из родственников, высадить – у вас есть 15 минут, в течение которых у вас остановка будет абсолютно бесплатной", - рассказал он.

Чиновник призывает горожан к тому, чтобы они без особой необходимости не использовали личный транспорт для поездок в центр.

К концу следующего года платными должны стать парковочные места в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. На сегодняшний день зона платной парковки ограничена Невским проспектом, набережными Фонтанки, Кутузова, Смольной, Синопской и Воскресенской набережными. С декабря один час использования платной парковки для петербуржцев обходится в сто рублей.