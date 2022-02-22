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Новости 12:22

В апреле с началом транспортной реформы на маршруты выйдут 864 новых автобуса

фото ЗакС политика В апреле с началом транспортной реформы на маршруты выйдут 864 новых автобуса

Петербургский градоначальник Александр Беглов рассказал о ходе подготовки города к старту транспортной реформы, которая должна начаться уже 1 апреля.

На этом этапе реализации реформы на маршруты поставят 864 новых автобуса. На втором, который должен начаться в июне, - ещё 693: часть из них пойдут по новым трассам. Ближе к осени в рейсы отправятся ещё 1244 автобуса.

"До 2024 года закупим 339 трамваев и 389 троллейбусов. Метрополитен получит 950 новых вагонов. Такое серьёзное обновление подвижного состава происходит в Петербурге впервые за последние тридцать лет", — поделился Беглов в эфире "Радио России".

Следует напомнить, что начиная с 1 апреля у "Подорожника" появится новая функция — тариф "60 минут": при оплате данным видом карты первая поездка на общественном транспорте будет стоить 40 рублей, вторая — 10 рублей, а третья и следующие станут бесплатными в случае, если они будут совершены в течение одного часа.


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