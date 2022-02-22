Пребывающий в СИЗО экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Экс-спикер городского совета Петрозаводска (Петросовета) Геннадий Боднарчук, пребывающий в СИЗО с 2020 года по коррупционному делу, обратился с иском в суд, в котором требует признать нелегитимным освобождение его от должности председателя совета.

Заявление рассматривает городской суд Петрозаводска. В числе ответчиков по делу - руководитель Карелии Артур Парфёнчиков, а также правительство республики.

Следующее заседание в рамках данного разбирательства пройдёт 28 февраля.

По словам адвоката Боднарчука Михаила Ямчитского, которые приводит ТАСС, экс-спикер Петросовета намерен оспорить решение депутатов города от июня 2021 года: своим решением они лишили его полномочий председателя.

Вопрос был поднят после соответствующего обращения Парфёнчикова - "с учётом тяжести совершенного коррупционного правонарушения".