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Новости 16:05

На учете Смольного состоит 17 подростков-наркоманов

фото ЗакС политика На учете Смольного состоит 17 подростков-наркоманов

В Петербурге за последние годы увеличилось количество несовершеннолетних с диагнозом "наркомания", сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства 22 февраля.

По его словам, в 2018 году на учете городских властей было 9 таких подростков, а в 2020-2021 годах - 17.

Лисовец признал, что в реальности таких больных гораздо больше и комитету необходимо повышать уровень скрининга детей, особенно из групп риска.

- Ключевое препятствие - нежелание родителей в связи со стигматизацией этих состояний давать согласие на проведение тестирования, - отметил Лисовец.

Глава комитета рассказал, что родители предпочитают обращаться анонимно в частные центры, а их дети ускользают из поля зрения государственных учреждений. Докладчик заверил, что специалисты подведомственных городу учреждений работают на уровне лучших специалистов России.


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