Британия вводит санкции против пяти российских банков и лично - против Тимченко и Ротенбергов

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил и вводе санкций в отношении пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Игоря и Бориса Ротенбергов, информирует Sky News. Данная мера обоснована ввиду признания Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Под экономические ограничения попадают банк "Россия", Промсвязьбанк, крымский Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции и Индустриальный сберегательный банк.

Отдельно указывается о заморозке финансовых активов Ротенбергов и Тимченко, находящихся в британских банках. Всем предпринимателям закроют въезд в страну.

Резюмируя спич, Джонсон заявил о готовности к диалогу с Россией по вопросу ЛДНР, но при этом он вынужден был констатировать, что прилагаемые усилия могут не принести никакого результата.